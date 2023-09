Inter | Inzaghi | «Ci dispiace | è un ko che ci fa stare male davanti ai nostri tifosi»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato a DAZN al termine del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni Simone, allenatore dell’, ha parlato a DAZN al termine del match contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Ci, un ko che ci faai, ma dobbiamo essere lucidi. L’analizzeremo con i ragazzi perché tra 48 ore avremo un’altra partita difficilissima». SANCHEZ – «Sta bene, non ha fatto preparazione. Da un mese sta lavorando e ci aiuterà. Si allena con noi e conosce il metodo. Sarà un giocatore che ci darà una mano. Senza Arnautovic perdiamo rotazioni, dobbiamo cercare di andare avanti e recuperare ...

Inter-Sassuolo 1-2 le pagelle e il tabellino della partita . Inzaghi insegue la sesta vittoria di fila per continuare a stupire, di fronte ...

Dopo la vittoria sulla Juventus, altro successo prestigioso per il Sassuolo , che batte l’ Inter a San Siro

Arriva la Prima sconfitta dell'Inter in questa stagione, a San Siro passa il Sassuolo : i neroverdi vincono 2-1 in rimonta, all'iniziale...

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, contro una squadra di valore e in salute. Per quello che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol nel primo ...

L' Inter fa i conti con la prima sconfitta stagionale, il Sassuolo rimonta e si impone per 2-1 a San Siro. Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro,...

È una serata negativa quella del turno infrasettimanale di Serie A per l’Inter di Inzaghi , battuta 1-2 dal Sassuolo dopo cinque vittorie consecutive ...

1 L'fa i conti con la prima sconfitta stagionale, il Sassuolo rimonta e si impone per 2 - 1 a San Siro. Simone, tecnico nerazzurro, ha commentato a Dazn al termine del match: 'Abbiamo fatto ...Così Simonedopo la sconfitta col Sassuolo. "Contro il Sassuolo se perdi le distanze diventa difficile - ha proseguito l'allenatore dell'ai microfoni di Dazn - . Il gol di Berardi era ...

Inter, Inzaghi: "Ci è mancata la lucidità" Sport Mediaset

Simone Inzaghi dopo la delusione: "Fa male" Dopo cinque vittorie consecutive, l'Inter è inciampata a San Siro contro il Sassuolo. 2-1 il risultato finale, commentato così da Simone Inzaghi: "Abbiamo ...Un eurogol, tutto merito suo" Nove minuti e l’Inter perde il primato solitario in classifica, conoscendo la prima sconfitta in campionato dopo 5 successi di fila. Sono i 9’ in cui i nerazzurri ...