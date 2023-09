(Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco ( Aifa ) ha approvato la rimborsabilità per vericiguat , un farmaco orale in singola somministrazione ...

Roma, 27 set. - L'Agenzia italiana del farmaco ( Aifa ) ha approvato la rimborsabilità per vericiguat , un farmaco orale in singola somministrazione ...

Milano, 27 set. - "Per il trattamento dell'abbiamo da qualche anno a disposizione una serie di trattamenti di prima linea, oggi però possiamo contare anche su vericiguat, uno stimolatore della guanilato ciclasi solubile (...... il nuovo farmaco per il trattamento dell'sintomatica cronica sviluppato da Bayer. ' La nostra missione è 'Science for a better life', mettiamo quindi sempre il paziente al ...

Approvata da Aifa rimborsabilità vericiguat, farmaco per insufficienza cardiaca Tiscali Notizie

Insufficienza cardiaca, Anmco: "vericiguat nuova possibilità per pazienti" Adnkronos

(Adnkronos) – “Per il trattamento dell’insufficienza cardiaca abbiamo da qualche anno a disposizione una serie di trattamenti di prima linea, oggi però possiamo contare anche su vericiguat, uno stimol ...“Bayer è un’azienda che ha alle spalle una lunga storia, con ben 160 anni di ricerca e sviluppo. Inoltre, l’ambito cardiovascolare è un’area terapeutica che ci è sempre stata molto a cuore. Nel tempo, ...