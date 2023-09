Influenza e Covid | il rischio è la sovrapposizione

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - La coesistenza edell'stagionale con il SARS-CoV-2 è (ancora) fonte di preoccupazione per la maggior parte della popolazione italiana. Più di 6 italiani su 10, infatti, sono consapevoli della persistenza del virus SARS-CoV-2 e della sua potenziale ricomparsa con nuove varianti, mentre il 50% della popolazione teme che i virusli abbiano acquisito una maggiore virulenza e contagiosità. Mentre gli uomini guardano alla prossima stagionele con un maggiore senso di ottimismo, il 66% delle donne esprime, invece, preoccupazione e ansia per la possibilità che anche quest'anno i virus siano particolarmente contagiosi per l'impatto che i virusli e possibili nuove ondate di-19 possano avere sulle abitudini quotidiane. Viceversa, ...