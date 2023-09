Influenza | attesi 5 mln di casi e 10 milioni per virus simili

...per martedì in Italia i primi lotti di vaccino Il vaccino antinfluenzale Anche quest'anno, ricorda l'Università di Parma, la circolare 'Prevenzione e controllo dell': raccomandazioni ......per martedì in Italia i primi lotti di vaccino Il vaccino antinfluenzale Anche quest'anno, ricorda l'Università di Parma, la circolare 'Prevenzione e controllo dell': raccomandazioni ...

Attesi 5 milioni di casi per l'influenza e 10 milioni per virus simili Agenzia ANSA

Influenza: attesi 5 milioni di casi e 10 milioni di virus "cugini". Ma c'è anche il Covid la Repubblica

Fino a 287 giorni a Genova per una risonanza magnetica. Sette milioni alle Asl per esami e interventi in straordinario ..."Mi colpisce molto un aspetto post Covid che speravo di non trovarmi ad affrontare: la rabbia che certi pazienti indirizzano verso chi li cura e assiste. Speravo di non confrontarmi con tali ...