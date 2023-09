Influenza 2023-2024 | primo caso identificato a Parma in un lattante

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – E' già arrivato in Italia il virus della nuovastagionale che ci accompagnerà per la fine dele l'inizio del. A darne notizia è stata l'università di. "Ieri 26 settembre è statoall'università di, mediante metodiche di biologia molecolare, ildi(di tipo A) die d'Italia", ha comunicato l'ateneo, spiegando che "il paziente è undi 4 mesi ricoverato nella Clinica pediatrica diretta da Susanna Esposito, per febbre e inappetenza con un quadro clinico di bronchite asmatica. Le sue condizioni generali sono complessivamente discrete, ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta progressivamente ...