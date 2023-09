Infanzia | Fontana | ' nessuno deve rimanere indietro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "I minori sono il presente e il futuro del Paese e la nostra speranza per la costruzione di una società migliore. Ma sono ancora numerose le criticità legate alla loro crescita e al loro benessere. Molti di loro si trovano infatti in condizioni di povertà e privazione". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Autorità garante per l'e l'adolescenza. "Secondo i dati dell'Istat -nel 2021- un milione e 400mila minori in Italia -ha ricordato il presidente dell'Assemblea di Montecitorio- vivevano in povertà assoluta. Questo è semplicemente inaccettabile. Non è solo la povertà economica a pesare sulla vita dei nostri minori. La povertà educativa e la carenza di opportunità di formazione e di sviluppo delle competenze incidono negativamente ...