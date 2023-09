Indovina chi viene in scena?

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 27 settembre 2023) IL PEGGIO DELLA DIRETTA MERCATO DELL’OSPITE: I WEEKEND SON D’ORO Il Fatto Quotidiano, di Nanni Delbecchi, pag. 20 CHE SABATO (e che domenica) che fa? C’è una certa vita nell’etere, ChatGPT non avrebbe saputo fare di meglio. In attesa dell’arrivo di Fabio Fazio sul Nove, chi non vuole vincere facile con la corazzata di Maria De Filippi, o perdere facilissimo pensando all’Impero Romano, con l’Arena Suzuki di Amadeus, ha l’imbarazzo della scelta. Sulle spoglie di Che tempo che fa, Serena Bortone ha clonato su Rai3 Che sarà (clonato perfino il titolo): stessa struttura a base di interviste a ospiti con serie, show, commedie in uscita (i libri meno, gli italiani si dividono tra quelli che non leggono e quelli che leggono il libro del generale Vannacci); stessa scrivania che all’occorrenza può allungarsi a tavolo, c’è Francesco Paolantoni ma non c’è la Littizzetto; anzi no, il sabato è su ...