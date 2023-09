Incendio in Rimessa Agricola | Proprietario Ustionato da Motosega Accesa

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Pescara - Questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è stata chiamata a intervenire in via D’Agostino, a Pescara Colli, per domare unscoppiato in unacontenente attrezzature agricole. I pompieri hanno rapidamente estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante. Tuttavia, ildella struttura ha riportato ustioni in varie parti del corpo a causa dell'incidente. Il personale del servizio 118 è intervenuto immediatamente sul posto, fornendo le prime cure necessarie, e successivamente il ferito è stato trasportato in ospedale. L'sembra essere stato causato dall'accensione dellada parte del, scaturito in un tragico incidente che ha portato alle ustioni del malcapitato. leggi tutto

Accende la motosega e scoppia incendio in una rimessa agricola ai Colli, proprietario ustionato

