Incendi di rifiuti pericolosi | i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico aumentano i controlli nelle ditte

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Idel(N.O.E.) di Milano, sulla base delle direttive del Comandoper la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Roma, operano un costante monitoraggio del fenomeno deglipresso strutture produttive operanti nel settore della gestione dei, in collaborazione con i comandi territoriali dell’Arma deie con ...

Aprilia – Si sta aggravando la situazione in alcuni dei 45 comuni che sino a domenica conferivano i propri rifiuti indifferenziati presso l‘impianto ...

Pastorano . A più di una settimana dal rogo, non diminuiscono nei pressi dell’impianto di rifiuti Gesia di Pastorano le concentrazioni di particelle ...

... operano un costante monitoraggio del fenomeno deglipresso strutture produttive operanti nel settore della gestione dei, in collaborazione con i comandi territoriali dell'Arma dei ......il perimetro dell'azienda' LECCO - Sono 139 i siti di stoccaggio e trattamento deinella ... Il piano vuole tutelare la pubblica incolumità in caso dio perdita di sostanze pericolose in ...

Incendi di sterpaglie e montagne di rifiuti a fuoco, 38 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte PalermoToday

Palermo, nuova notte di incendi ai cumuli di rifiuti Livesicilia.it

I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Milano hanno denunciato due persone dopo un controllo eseguito all'interno di un sito di stoccaggio di Cologno Monzese. A essere sequestrati sono stati ...Stoccavano rifiuti speciali pericolosi come insetticidi e prodotti chimici agricoli senza rispettare la normativa ...