Incapaci ed ignoranti | da Lilli Gruber | gli insulti al governo del compagno Fabio Volo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023), ospite dia Otto e mezzo su La7, commenta in modo molto dure le parole di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega che ha detto che "la Germania di oggi usa i migranti per diluire la nostra identità". "L'emergenza migranti non è emergenza perché c'è da vent'anni", esordisce l'attore e scrittore. "L'emergenza non è l'immigrazione ma è dovuta all'tà, non dico di questoma di tutta la classe politica italiana di gestire un tema molto importante che non ha a ha fare solo con l'Italia, ma con l'Europa, con il mondo, con le guerre, il cambiamento climatico". E "ci vogliono dei politici che abbiano delle skills, i politici oggi non hanno la capacità umana e professionale di risolvere un tema così grande", conclude...