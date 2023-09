“Incapaci e ignoranti” Otto e mezzo | volano insulti in diretta da Lilli Gruber

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 27 settembre 2023) News Tv. Ospite ieri da, Fabio Volo che critica in modo duro il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa sulla questione dei migranti in Italia. Lo scrittore non si trattiene ed inpesanti accuse. Leggi anche: “”, le parole su Giorgio Napolitano non passano inosservate:costretta a intervenire Leggi anche: “Belve”, la confessione intima di Fabrizio Corona gela gli italiani Fabio Volo contro Andrea Crippa “La Germania di oggi usa i migranti per diluire la nostra identità. Pagare le Ong ha come effetto quello di incentivare di fatto le partenze dei clandestini dalla Tunisia, perché ora sanno che ci sono navi pagate per portarli in Italia“, ha detto il ...