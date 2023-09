(Di mercoledì 27 settembre 2023) È il primo grandesul campo per le presidenziali del 2024, quello per idei lavoratori dell'industria dell'auto e delle loro famiglie: in, mentre infuria lo sciopero per le ...

È il primo grandesul campo per le presidenziali del 2024, quello per i voti dei lavoratori dell'industria dell'auto e delle loro famiglie: in, mentre infuria lo sciopero per le condizioni salariali ...Anche il tycoon non mancherà di farsi vivo in, a riprova del fatto che il bacino ... che con ogni probabilità riproporranno ilfra Joe Biden e il suo storico rivale Donald Trump.

In Michigan il duello Biden-Trump per i voti dei metalmeccanici - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Joe Biden manifesta con i lavoratori in sciopero del Michigan Motorbox

Roma, 27 set. (askanews) - "Aspettiamo di vedere i testi definitivi. In generale posso dire questo: è un governo che è tutto chiacchiere e distintivo, basato su inasprire, repressione...". Lo ha detto ...Belleville (Michigan), 27 set. (askanews) - È il primo grande duello sul campo per le presidenziali del 2024, quello per i voti dei ...