In Iraq fiamme durante il matrimonio | 100 morti e oltre 150 feriti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I soccorritori perlustrano quanto resta della sala delle feste a Qaraqosh (nota anche come Hamdaniyah), cittadina cristiana vicino a Mosul, nel nord dell', dopo che un incendioun ...

A Baghdad è stata presa d' Assalto l'ambasciata svedese , come rappresaglia dopo il rogo del Corano annunciato avvenuto qualche settimana fa, al quale ...

In Svezia le autorità hanno nuovamente autorizzato una manifestazione nella quale gli organizzatori hanno annunciato sarà data alle fiamme una ...

In Svezia le autorità hanno nuovamente autorizzato una manifestazione nella quale gli organizzatori hanno annunciato sarà data alle fiamme una ...

...spiegato che i fuochi d'artificio sono una caratteristica comune delle celebrazioni nuziali in...e presumibilmente risalenti ai momenti precedenti l'incendio mostrano pezzi di tetto inche ...Le autorità parlano di un bilancio 'preliminare': molti sono ancora in cura per le ustioni riportate o per asfissia. Lesarebbero partite da alcuni fuochi d'artificio, largamente utilizzati nel Paese durante le cerimonie di nozze. Le scarse misure di sicurezza della struttura dove si teneva il matrimonio (e la ...

Iraq, le immagini del matrimonio divorato dalle fiamme RaiNews

Incendio durante un matrimonio in Iraq, almeno 100 morti: le fiamme durante il ballo ilgazzettino.it

Roma, 27 set. (askanews) – Una folla gigantesca si è radunata fuori dall’ospedale generale di Al-Hamdaniyah (o Qaraqosh), la città nel nord dell’Iraq dove 100 persone sono morte in un incendio a una f ...Roma, 27 set. (askanews) - I soccorritori perlustrano quanto resta della sala delle feste a Qaraqosh (nota anche come Hamdaniyah), ...