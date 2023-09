Impresa Sassuolo a San Siro. Inter sconfitta 2-1

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Reduce dal colpaccio con la Juventus di appena quattro giorni fa, ilcompie un'altra autenticabattendo a domicilio l'capolista e fin qui a punteggio pieno. A Sani neroverdi s'impongono 2-1 in rimonta grazie ai gol di Bajrami e Berardi, che ribaltano il vantaggio di Dumfries. Si tratta della terza vittoria nella ultime quattro gare per la formazione di Alessio Dionisi che sale a 9 punti in classifica, mentre per gli uomini di Simone Inzaghi arriva il primo ko dopo cinque vittorie di fila. Orae Milan sono di nuovo appaiate in vetta a quota 15. Come da copione il pallino del gioco finisce immediatamente nelle mani dei giocatori nerazzurri, che provano subito a spingersi in avanti spaventando gli emiliani con un paio d'iniziative. Con il passare dei minuti pero' ...