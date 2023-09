Il video su TikTok e la furia dell' agente | cosa succede tra il Napoli e Osimhen

E LA DENUNCIA - Negli ultimi giorni il Napoli ha pubblicato sul proprio profiloufficiale dueche riguardavano Osimhen.in cui si faceva ironia sul rigore sbagliato dal ...A Napoli scoppia il caso Osimhen. Nella giornata di martedì, infatti, il profilo ufficialedella società campana ha pubblicato unironico sul proprio attaccante, che ha sbagliato un rigore nell'ultima gara di campionato contro il Bologna. Il, subito rimosso, ha mandato su ...

L'agente di Victor Osimhen furioso con il Napoli per questo video pubblicato su TikTok La7

Napoli shared a video on their TikTok account showing Osimhen missing a penalty against Bologna. The post has since been deleted. Another club video, which has also since been deleted, was circulated ...Roberto Calendar, the agent of Napoli striker Victor Osimhen, said on Tuesday he “reserves the right to take legal action” against the club.