“Il Teatro delle Persone” al Trianon Viviani dal 30 settembre il progetto curato da Davide Iodice

... che andrà in scena, nel mese di giugno in uncittadino, un futuro progetto di Musical e Attestati per il triennio. Brillante il debutto, lo scorso luglio,allieve del primo anno, con lo ...... laboratori, visite guidate, per grandi e piccini, tra La Corte Ospitale e la riservacasse ...la relazione fondante e generativa tra artisti e cittadini e il ruolo politico delcome ...

Nuovo Teatro delle Commedie, programma stagione 2023-2024 LivornoToday

«Il Teatro delle Persone» al Trianon Viviani di Napoli ilmattino.it

Dodicesima edizione per Musikè, la rassegna di musica, teatro e danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che porta nelle due province artisti di fama nazion ...La rassegna "si svolgerà in alcuni tra i più bei luoghi storici di Matera (la cattedrale, la chiesa di San Giovanni Battista, il palazzo Viceconte e il teatro Guerrieri). Un incontro di studi su ...