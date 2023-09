Il Tata Martino aggiorna sull’infortunio di Lionel Messi in vista della finale di US Open CupL’Inter Miami alla ricerca del secondo trofeo nella storia del club

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’allenatore dell’Inter, Gerardo ‘, ha fornito unmento sul livello di forma diindi USCup contro gli Houston Dynamo, definendo la situazione “speciale”. Il 36enne è stato costretto a uscire dal campo per infortunio nel primo tempovittoria per 4-0 delsul Toronto FC, prima di essere lasciato fuori dsquadra nel pareggio per 1-1 con i rivali dello stato Orlando City.ha poi confermato che ha subito una ricaduta di un precedente infortunio, aggiungendo che il giocatore non avrà bisogno di un intervento chirurgico per andare avanti.ha ...