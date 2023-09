Il Sassuolo di Dionisi ha cambiato stile e si esalta sempre con le big

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilsta cambiando definitivamente pelle, diventando la squadra che vuole. 4-2-3-1, meno possesso palla, ma la solita capacità di dare il meglio nei big match. TATTICA –in questa stagione ha deciso di puntare in modo fisso sul 4-2-3-1. Ilhamolto il suo classico approccio al gioco: meno possesso, meno insistenza sulla costruzione dal basso, linee compatte e ricerca di spazi e gioco più diretto. Anche con lanci lunghi per le punte, tenute alte per impegnare la difesa avversaria. La manovra si sviluppa di prevalenza sugli esterni, con Domenico Berardi che èun motore fondamentale sia in costruzione sia in rifinitura sia in finalizzazione. Nell’ultima vittoria con la Juventus la squadra ha dimostrato la sua ormai classica capacità di dare ...