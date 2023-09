Il Premio Nobel Giorgio Parisi a Scampia

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) NAPOLI – Sarà ila celebrare alla Federico II la giornata nazionale dedicata alle Tecnologie Quantistiche. L’appuntamento è giovedì 28 settembre alle 15.30 nell’Aula magna del Complesso federiciano diil professoreper la Fisica 2021, terrà il seminario “Come può tornarci utile la Scienza”.. Lo introdurranno il Rettore della Federico II Matteo Lorito, il Direttore del Dipartimento di Fisica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Università e giornalismo: Accordo Uruguay – EFE Come scegliere la facoltà più adatta LUISS, importante evento in collaborazione con la SorbonaIchnusa 2018 al via concorso per universitari Novità Bob Dylan: ...