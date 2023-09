Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 28 settembre | Vittorio e Matilde ritrovano la complicità

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilva in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05. La puntata che verrà trasmessa giovedì 282023 verrà l’attenzione focalizzata su Marcello che continuerà a nutrire dei dubbi su Matteo. I riflettori torneranno ad essere puntati anche su Salvo, il quale sospetterà che il fidanzato di cui parla Elvira sia soltanto un’invenzione della ragazza. Ma non è tutto, glifanno inoltre sapere che Umberto sarà piuttosto arrabbiato con Flora per aver confessato a Fiorenza il segreto di Adelaide.Conti eavranno modo di incontrarsi per premio che hanno vinto, tra loro ci sarà un nuovo avvicinamento. Il8, Salvo crede che il fidanzato di ...