Il Napoli riparte con un poker all' Udinese

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Forse è ancora presto per dire che è tornato quello dello scudetto. Ma, stasera, ildi Garcia ha liquidato in scioltezza con un netto 4-1 l', ancora a secco di vittorie dopo sei turni di campionato. I partenopei hanno sbloccato la gara al 19' con un rigore di Zielinski e 20' minuto dopo hanno raddoppiato con Osimhen. Il 3-0 è arrivato al 74' con Kvaratskhelia. Fiammata dei friulani all'81' con Samardzic che ha firmato il 3-1, ma sessanta secondi dopo è stato Simeone a chiudere il discorso. La grande notte di Osimhen e del suo rapporto con i tifosi partenopei inizia da uno striscione emblematico nel pre-partita ("Oltre ogni singolo comportamento il rispetto per la maglia resta il primo comandamento"). Il nigeriano risponde con un gol ma la parte del leone la fa il georgiano Kvaratskhelia: una rete, due assist e due pali nel 4-1 con ...