Il Milan vince a Cagliari in rimonta

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Ilinin casa delnel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce 3-1 per i rossoneri, che ribaltano l'iniziale gol di Luvumbo grazie ai primi sigilli italiani di Okafor e Loftus-Cheek, oltre alla rete nel mezzo di Tomori. Grazie a questo successo la squadra di Pioli aggancia momentaneamente l'Inter in vetta a quota 15 (nerazzurri che devono ancora giocare con il Sassuolo), mentre i sardi di Ranieri, al quarto ko in sei partite, restano nei bassifondi della classifica con soli 2 punti. Nonostante tante modifiche di formazione e diverso turnover, come prevedibile sono i rossoneri a fare la gara sul piano tattico nelle battute iniziali, senza pero' creare grandi pericoli dalle parti di Radunovic. I sardi invece attendono e provano a ...

Stefano Pioli ha commentato la bella vittoria del suo Milan all'Unipol Domus di Cagliari per 3-1 ... Ma siamo stati bravi a mantenere la lucidità e a ribaltare, vincendo meritatamente. Sono partito ...