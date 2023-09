Il Milan cala il tris al Cagliari | esordio con gol per Okafor

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il derby perso sembra già dimenticato. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il, che dopo l'1-0 al Verona si impone per 3-1 in rimonta in casa di unvolenteroso ma poco incisivo. Un successo che consente alla squadra rossonera di restare agganciata alla vetta della classifica, mentre per illa situazione inizia a farsi pericolosa. Nel prossimo turno i ragazzi di Pioli riceveranno la Lazio all'Olimpico, mentre i sardi andranno a Firenze contro la Fiorentina. Prima rete in rossonero, all'da titolare, perche replica dopo pochi minuti al vantaggiotano di Luvumbo. Ci pensano poi Tomori nel recupero del primo tempo e Loftus-Cheek nella ripresa a firmare la rimonta che vale tre punti importantissimi in chiave Scudetto. Sardi ancora ...