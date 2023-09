Dopo una giornata rilassante in piscina e un tranquilloa casa, potresti aver sperimentato problemi gastrointestinali come crampi e diarrea. La ... Questo invasore, noto come ...Per alcuni scienziati si tratterebbe di un evento estremo, forse addirittura quasi senza. ... dalplancton agli iconici pinguini del continente. Senza contare, inoltre, l'aspetto ...

Il microscopico ritorno di moda delle musicassette Il Post

Unimore accende il faro della ‘Notte della Ricerca’ venerdì 29 ... Stampa Reggiana

L’epilogo di un viaggio durato sette anni arriverà oggi, domenica 24 settembre, quando una capsula della NASA atterrerà nel deserto dello Utah, trasportando sulla Terra i più grandi campioni di astero ...