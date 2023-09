Il matrimonio da dei dell’Olimpo tra Alfredo Foffy e Ro Rio

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 27 settembre 2023)e Ro Rio, la coppia gay più famosa di TikTok, si sono sposati. Il ricevimento di nozze, tenutosi a Villa La Posada a Licola, in Campania, era a tema “Dei”: gli oltre 250 invitati, tra tiktoker, cantanti e attori, hanno dovuto passare la selezione all’ingresso per il dress code. “Gli unici colori che abbiamo vietato di indossare sono stati il nero, e ovviamente il bianco”, hanno dichiarato, come riportato da Leggo. La coppia ha così coronato gli oltre cinque anni di fidanzamento: a celebrare le nozze Debora Villa, comica italiana famosa per la sua partecipazione a Camera Cafè e a Le Iene, mentre altri personaggi dello spettacolo e di internet erano tra il pubblico. Fra di loro, i tiktoker Enzo Bambolina, Anita Montella e Sunny Loy, oltre ai cantanti Nancy Coppola, Paola Pezone e Ivan Granatino. Inoltre, i due ...