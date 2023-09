Il lavoro da remoto può avere un impatto sull’avanzamento di carriera?

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 27 settembre 2023) E’ una domanda che moltissimi lavoratori e professionisti si fanno negli ultimi anni, in particolare dopo il periodo della pandemia da Covid-19 che ha visto l’esplosione (obbligata) di questa modalità di. Cosa sappiamo sull’deldaL’deldasulle prestazioni dei lavoratori è senz’altro significativo, come dimostrano molte indagini recenti tra cui quella svolta da Alliance Virtual Office, società americana che affitta “uffici virtuali” e da altre analisi condotte da esperti del settore. Il cambiamento, soprattutto negli ultimi 2 anni, è stato profondo, ma è difficile dire se a prevalere siano gli aspetti positivi o quelli negativi: cerchiamo di capirne di più, partendo dalle ricerche per poi ...