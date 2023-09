Due milioni e 776 mila euro. È la quota del fondo sanitario indistinto destinata, per il 2022, alle aziende Usl toscane per la prevenzione, cura e ...

Negli ultimi 9 mesi i Monopoli hanno chiuso quasi 300 siti illegali offshore. Veri e propri porti franchi anche per chi gioca in contanti

Contro ilparte "P.i.n. for life - Persone indipendenti per la vita", il nuovo progetto promosso e realizzato da Assoutenti in collaborazione con altri enti del Terzo settore. Tale idea nasce ...... risalente al 1936, non contrasta con quella dell'Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno delin relazione alle esigenze di tutela ...

Il gioco d'azzardo è a chilometro zero: quello on line vale 872 milioni L'Eco di Bergamo