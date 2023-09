Il gas chiude in lieve calo ( - 2%) a 39 euro al Megawattora

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a ottobre ha concluso indel 2% a 39al. . 27 settembre 2023

Chiusura in netto rialzo per il prezzo del gas. Sulle quotazioni pesano i timori per gli scioperi dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in ...

Chiusura in forte calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam . I contratti future sul mese di ottobre hanno ceduto il 3,52% a 35,52 euro ...

Il prezzo del gas chiude in rialzo con gli operatori che guardano all'interruzione prolungata per manutenzione di alcuni impianti in Norvegia. Ad ...

Il prezzo del gas chiude in rialzo con gli operatori che si concentrano sui lavori di manutenzione di alcuni impianti in Norvegia . Ad Amsterdam le ...

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a ottobre ha concluso in calo del 2% a 39 euro al Megawattora.

