(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lo ha intervistato Gazzetta del Sud: ' Sono felice di essere qui, questo è un campionato a me sconosciuto, non ho mai giocato in serie D. La trattativa si è concretizzata in pochi giorni, appena il ...

In coppia con Zanchi , seppur non particolarmente sollecitati dagli attacchi del San Luca, Andreaha disputato dacentrale una buona gara con la maglia amaranto all'esordio stagionale. Lo ha intervistato Gazzetta del Sud: ' Sono felice di essere qui, questo è un campionato a me ...L'organico attuale tra Over e Under Marco Fecit - Portiere - 2005 Eliman Cham -centrale - 2000 Domenico Girasole -centrale - 2000 Andreacentrale - 1992 ...

Il difensore Ingegneri: 'Siamo la Reggina, non possiamo vivacchiare' CityNow

Reggina, il primo gol è dei tifosi: in due giorni 1612 abbonamenti! Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Andrea Ingegneri, difensore della Nuova Reggina, intervenuto a Gazzetta del Sud ha parlato degli obiettivi della squadra: "Non ci poniamo limiti, siamo la Reggina e non ..."Le prime somme le possiamo tirare dopo il primo novembre a conclusione di questo tour de force" ...