Il degrado del cimitero che ospita la salma di Messina Denaro

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Non è vero che la morte livella le vite diseguali, come scriveva Antonio De Curtis in una straordinaria poesia. Non, almeno, aldi Castelvetrano, dove lo spazio antistante la cappella di famiglia di Francesco e Matteorisalta per pulizia rispetto a quanto è riservato ai comuni e onesti mortali qualche metro più in là: immondizia, erbacce, perfino lapidi e tombe rotte. Non è chiaro se di questa pulizia si sia occupata direttamente la famiglia di Matteoo se sia stata disposta dal Comune, ma nel giorno della tumulazione dell'ultimo boss di Cosa Nostra questa differenza appare oggettivamente come un nuovo segnale di riverenza verso i più forti, sebbene defunti, a scapito dei più deboli. "Vado ogni mattina da mio figlio, morto 13 anni fa in un incidente ...