Il Cremlino vuole arrestare i giudici che indagano sulle torture russe in Ucraina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le Nazioni Unite accusano i russi di aver torturato ucraini fino a farli morire; la Russia risponde emanando ordini di arresto per idella Corte penale internazionale, ma senza spiegare cosa avrebbero fatto. Il presidente della Cpi Piotr Hofma?ski, la primo vicepresidente Luz del Carmen Ibáñez Carranza e il giudice Bertram Schmitt sono stati tutti inseriti dal ministero dell’Interno di Mosca nella lista dei ricercati federali «ai sensi di un articolo del codice penale»: senza spiegare quale. Il 17 marzo la Cpi, di cui Mosca non riconosce la giurisdizione, aveva emesso mandati di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, accusandoli del «crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate ...