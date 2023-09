Il consiglio direttivo della Bce approva la nomina di Piero Cipollone nell’esecutivo | “Nota levatura professionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo il via libera dell’Eurogruppo, che il 15 settembre scorso avevato la candidatura di, vice governatore di Bankitalia, a nuovo membro del comitato esecutivoBanca centrale europea, ilBce, come previsto dall’articolo 283 del Trattato Ue, ha dato oggi il proprio parere positivo in merito alladi un membro del comitato esecutivo riconoscendo auna “ed esperienzain materia monetaria o bancaria”. Per il successocorsa di, è stato necessario il sì di almeno 15 dei 20 paesi che compongono la zona euro e che ne rappresentino almeno il 65% ...