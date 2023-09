Il caso Osimhen fa crollare le quote mercato | addio al Napoli a gennaio?

(Adnkronos) – Victor Osimhen sarà titolare oggi in Napoli-Udinese ? Il match della sesta giornata della Serie A 2023-2024, in programma alle 20.45, è ...

“Osimhen è una persona sensibile , orgogliosa e istintiva: in un momento così delicato, perché tra 15 mesi potrebbe firmare gratis per qualsiasi ...

VIA DA NAPOLI: LE QUOTE MERCATO Ildel giorno si riflette naturalmente anche sulle quote dei bookie che, nonostante il calciomercato sia ufficialmente chiuso, hanno riaperto il mercato ...Continua a far discutere ila Napoli. Un nuovo video, che sta facendo il giro della rete, ha ripreso il bomber nigeriano mentre arriva all'hotel di Pozzuoli dove la squadra è in ritiro in vista della partita di ...

Caso Osimhen, rottura col Napoli "Andrà via il prima possibile, filmato vergognoso" Fantacalcio ®

Napoli, il caso Osimhen scatena il mercato: in Inghilterra rilanciano Chelsea e Man United TUTTO mercato WEB

Problemi in difesa per Rudi Garcia: dopo gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani, il reparto difensivo partenopeo sarà affidato ancora al duo composto da Ostigard e Natan. Dopo il brutto episodio di Bo ...Il caso Osimhen continua. Telenovela iniziata in estate con gli incontri per il rinnovo. Ora il caso del video. Ma secondo La Gazzetta dello Sport alcuni scenari di cessione potrebbero aprirsi ...