Il cane di Joe Biden morde un altro agente del Secret Service alla Casa Bianca

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Commander, ildi Joe, ha morso undel. Lo rende noto il capo della comunicazione dell’agenzia prepostaprotezione del presidente e della sua famiglia. Precisa che l’incidente è avvenuto lunedì sera e che l’è stato curato dal personale medico della. Ildie la natura “stressante” del palazzo presidenziale «Lapuò essere un ambiente stressante per gli animali domestici. E la first family continua a lavorare per aiutare Commander a risponderenatura, per lui a volte imprevedibile, ...