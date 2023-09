I video su TikTok | l’«azione legale» | le foto cancellate | cosa sta succedendo tra Osimhen e il Napoli e perché l’addio è più vicino

Le parole di Oma Akatugba, amico giornalista di Victor Osimhen, sul caso deipubblicati dal Napoli suOma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, dalla Nigeria attacca il Napoli dopo il caso che vede coinvolto l'attaccante da ieri sera. Di ...Va bene il registro informale di, va bene tutto ma la pubblicazione delnon è giustificabile. È un grave errore da parte del team social del Napoli o di chi ne ha armato la mano. Non è ...

L'agente di Victor Osimhen furioso con il Napoli per questo video pubblicato su TikTok La7

Indonesia has banned e-commerce transactions on social media platforms, the trade minister said on Wednesday, in a move intended to protect traditional retail and which will mostly impact short video ...In a TikTok video, P!nk interacts with a protestor shouting about circumcision and says, “Oh, you’re making a whole point now, aren’t you" The concertgoer then turned to the crowd behind him and held ...