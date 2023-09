I tendini si fanno un partito? Un umiliante flop | cos' è successo a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Gli studenti sciamano dalle aule e attraversano il chiostro principale per radunarsi in gruppetti sul marciapiede di fronte all'università. Il caldo, che ancora avvolge, incoraggia i cocktail in compagnia nei localini lungo le mura della Statale. Una sigaretta, due chiacchiere sul prossimo esame, quattro risate. Sembrano non accorgersi nemmeno di ciò che succede a pochi passi da loro. Quattro tendeda sfondo alla conferenza di “Cambiamo rotta”, l'organizzazione giovanile che si professa comunista (hanno una stella rossa come simbolo) e che in tutta Italia sta cavalcando da mesi le proteste sul caro-affitti. Il pubblico è quello delle grandi occasioni: ci sono ben due persone ad ascoltare il quarto d'ora di follie dei capoccia del movimento (sono in otto) che punta a diventare. O quantomeno a istituzionalizzarsi, ...