I Måneskin annunciano il disco Rush! Are U Coming? con 5 inediti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Itornano con nuova musica, il(Are U?), la new edition del loro ultimo albumcon 5 branitornano con nuova musica. Venerdì 10 novembre esce(Are U?), la new edition del loro ultimo albumcon 5 branitra cui il singolo “Honey (Are U?)”, “Valentine”, “Off My Face”, “The Driver” (la canzone già anticipata dal vivo durante questi ultimi concerti) e “Trastevere”. Ilavrà anche un artwork rinnovato che inverte la provocatoria versione originale con il salto della band. L’album sarà disponibile, oltre che in digitale, anche in vari formati, tra cui: CD Standard, CD Deluxe che include ...

Il nuovo singolo 'Windows' vede riuniti i Take That per la prima traccia inedita in più di cinque anni. Si tratta di un bel brano che racconta la storia di chi emerge dall'oscurità alla luce. Un ...Leggi Anche Blink - 182, reunion con Tom DeLonge: in arrivo un nuovo singolo e un concerto in Italia Il video In un trailer di quattro minuti che i Blink - 182 hanno condiviso, ci sono spezzoni dell'...

Måneskin, Rush! World Tour: Olimpico e San Siro sold out, poi il ... Radio Italia