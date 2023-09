I Kula Shaker chiudono Ferrara sotto le stelle 2023

(Di mercoledì 27 settembre 2023)– Dopo il grande successo dei live nel suggestivo Cortile del Castello Estense, che tra giugno e settembre ha ospitato alcuni degli artisti più interessanti del panorama internazionale e nazionale come Fatoumata Diawara, Trentemøller, Arab Strap, Kevin Morby e Vasco Brondi,lesi prepara al gran finale della sua ventisettesima edizione. Giovedì 28 settembre il Teatro Comunale diaccoglie l’unica data italiana degli ultimi grandi eretici del rock britannico: i. Un concerto realizzato in collaborazione con la rivista Internazionale, Associazione IF e Arciche è l’anteprima di Internazionale a, il prestigioso festival di giornalismo che si svolgerà poi 29 e 30 settembre e 1 ...

Kula Shaker's reunited and reenergised original line-up follow-up their summer hit 'WAVES' – with 2nd single 'INDIAN RECORD PLAYER' due on October 13th 2023. If 'WAVES' was a celebration of their ...