I Guastatori della Timavo fanno brillare ordigno bellico inesploso sul Monte Tifata

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Casagiove. A seguito di interessamentoPrefettura di Caserta, gli artificieri dell’Esercito Italiano del 21° Reggimento Geniodi Caserta, accompagnati sul posto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta, si sono portati all’interno del Bosco San Vito sul, dove hanno proceduto a rimuovere in sicurezza l’rinvenuto dai predetti Carabinieri Forestale nei giorni scorsi. Detto residuatoè risultato essere una granata di artiglieria da 88 mm ancora attiva, di nazionalità inglese, che è stata trasportata presso una cava di calcare dismessa in comune di Casagiove (CE) dove è stata fatta. Hanno partecipato alle operazioni anche un’ambulanza ...

Recuperata dagli artificieriquestura, la granata è stata poi affidata ai militari del Genioche l'hanno trasportata in una zona isolata nell'area di Rogoredo, dove verrà fatta ......Geniodi Cremona, come da prassi allertati dalla Prefettura a seguito di segnalazione delle Forze dell'ordine. Il loro intervento è atteso già in queste ore, con il supportoPolfer e ...

Macomer: cambio di guardia al comando del Quinto reggimento Genio guastatori - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Lerici: Esercito e Marina Militare neutralizzano ordigno bellico Ministero della Difesa

Cambio al comando del Quinto Reggimento Genio Guastatori della Brigata Sassari. Lascia dopo due anni il colonnello Vittorio Gisonni, che cederà il comando al colonnello Vito Marra.Quattro granate di artiglieria hanno fatto capolino nel cantiere ferroviario dello scalo merci di Brescia. Era proprio questo l’obiettivo dei lavori di bonifica che si stavano effettuando su questo ...