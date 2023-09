I Golden Globes ora premieranno i film campioni d’incassi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ihanno aggiunto due nuove categorie al loro nome, in uno dei più grandi cambiamenti della loro storia di 80 anni. Le nuove categorie celebreranno i successi al botteghino e i comici, oltre ai 25 premi esistenti che rendono omaggio al meglio del cinema e della televisione. Si tratta dell’ultimo dei cambiamenti apportati al programma di premiazione da quando, all’inizio di quest’anno, l’HFPA (Hollywood Foreign Press Association), in crisi, ha venduto ia investitori privati. Ma cosa significa e come siamo arrivati a questo punto? Quali sono le nuove categorie? Il programma di premiazione ha presentato due nuove categorie: Il Globo d’Oro per il Cinema e il Box Office e la Migliore Performance in Stand-Up Comedy in Televisione. La prima spera di mettere in luce i successi che ...