I gagliardetti d’Italia- il Piemonte | l’Alessandria

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il gagliardetto delEra il 1920 quandocommissionò all’incisore locale Lorenzo Carrà lo stemma del club. Il risultato fu un’insegna che con pochissime varianti ha resistito fino ai giorni nostri. Essa si costituisce da una circonferenza bipartita che presenta una croce rossa in campo bianco nonché un monogramma, riportato su fondo grigio. All’interno ci sono le tre lettere (U, S, A) riconducibili alla denominazione sociale. Alessandria 1957 Taluni affermano che nella lettera A realizzata in maniera tondeggiante al vertice, vi sia un chiaro riferimento a uno dei simboli più noti della cittadina ovvero l’Arco di Trionfo, ritenuto dall’autore dello stemma, un ottimo auspicio per le future affermazioni della squadra. Nel dettaglio, idelerano, negli anni ...