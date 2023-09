I contratti collettivi nazionali vanno preservati E il salario minimo potrebbe dare una svolta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) di Michele Tamburrelli* La contrattazione collettiva nazionale nel nostro paese regola la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro subordinato, frutto di una tradizione pluriennale che ne ha consentito il forte radicamento. Intervenire con una norma sul, sostengono alcuni,turbare questo equilibrio e indurre i datori di lavoro a sceglieremeno favorevoli per i lavoratori, i cosiddetti “pirata”. La contrattazione collettiva nazionale è indubbiamente una caratteristica peculiare del nostro Paese che va preservata e valorizzata. Per questo, in un’eventuale stesura di legge sul, sarà importante assegnare un ruolo regolatore e di ultima istanza alle parti sociali, sindacati e associazioni datoriali, che i ...