Highlights e gol Brentford-Arsenal 0-1 | Carabao Cup 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilcon glie i gol di, match valido il terzo turno eliminatorio dellaCup. La gara si sblocca all’8?, con Reiss Nelson, su assist di Edward Nketiah, che decide il match ed elimina i ragazzi di Thomas Frank dalla Coppa Nazionale per l0 0-1 finale. Di seguito le immagini salienti della partita. SportFace.

Il video dei gol e degli Highlights di Inter-Sassuolo , match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . A San Siro buona ...

Gli Highlights e le azioni salienti di Napoli-Udinese 4-1, match della sesta giornata di Serie A 2023 / 2024 . Tutto facile dopo le polemiche per i ...

La Juventus Under 23 non sbaglia e passa sulla Recanatese con un 2-0 che porta le firme di Cerri e di Guerra. I bianconeri partono subito al mille ...

Gli highlights e le azioni salienti di Napoli - Udinese 4 - 1 , match della sesta giornata di Serie A ... Kvara si scatena nel secondo tempo con due pali, un gol e un assist per Simeone. Per l'Udinese la ...

Berardi ribalta l’Inter: 2-1 Sassuolo a San Siro Sky Sport

Highlights e Gol Juve Lecce: le immagini del match dello Stadium - VIDEO Juventus News 24

"Abbiamo confermato la stessa determinazione in fase difensiva vista contro la Juve, oltre che personalità con la palla. Nel secondo tempo siamo cresciuti e l'Inter è calata. Sapevamo di giocare ...