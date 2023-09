Harry Potter | il set LEGO dell’autobus Nottetempo è sceso di prezzo su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I fan dinon crederanno ai loro occhi davanti a questo setdell'autobus, ora in sconto suha deciso di far felici gli incrollabili fan di, mettendo in sconto un setirrinunciabile se amanti del mondo della Rowling. Comparso per la prima volta nel terzo libro e film della saga, l'autobusritorna in tutto il suo fascino attraverso i celeberrimi mattoncini colorati. Sul sito potete attualmente trovarlo a 71,87€, con uno sconto del 10% sulindicato. Se interessati all'acquisto o a raccogliere maggiori informazioni, non dovete fare altro che passare dal box seguente. Come riportato dallo stesso, il set ...