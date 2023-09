Hanno fatto un golpe anti Cav ma fingono di non ricordarselo

Immaginatevi la scena: tre Coccodrilli e un cagnolino. E i grandi rettili che, anziché sbranarlo come ci si aspetterebbe, lo aiutano e lo portano in ...

Il pizzino di Matteo Messina Denaro , nel quale esprime il suo rifiuto per qualsiasi celebrazione religiosa, è stato trovato nel suo covo di ...

Roger Federer ha compiuto un gesto nei confronti dei fan che questi non dimenticheranno mai: le immagini hanno fatto il giro del mondo. Il circuito ...

Le forze somale hanno compiuto "significativi progressi " nella lotta contro Al - Shaabab, riconquistando "più territori nell'ultimo anno, in ...

La storia di Roma passa per i suoi uomini e per le sue donne . Ma vi siete mai chiesti quali sono le figure femminili che hanno fatto grande la ...

Antonio Cassano dice la sua come al solito senza filtri su Rafael Leao e mette in discussione le sue qualità Rafael Leao è stato al centro delle ...

ma se si parla di quota, gli ultimi anniregistrare una impennata di misure di questo genere. Dalla quota 100 valida per il triennio 2019 - 2021, alla quota 102 del 2022 ed alla attuale ...L'importanza del multilateralismo è data dalche si tratta di una potenza civile, e non ... La guerra in Ucraina e la velocizzazione strategica della transizione energetica,portato al ...

"Io sono una testa di cocco", ecco il video che ha fatto infuriare Osimhen NapoliToday

Negli Stati Uniti l’Antitrust e 17 stati hanno fatto causa ad Amazon con l’accusa di sospette pratiche monopolistiche Il Post

E’ la sera di venerdì 8 settembre, siamo nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ed è appena finita la conferenza stampa in cui Brunetti ha annunciato di aver dato la Reggina alla Fenice di Ca ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a3b24284-83c8-6b1-c8f0-bd9d49921ec ...