Haller | «La Bundesliga persa mi fa più male della diagnosi di cancro»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sebastian, attaccante del Borussia Dortmund, intervistato dalla Bild ritorna sullo scorso campionato perso all’ultima giornata. Laè andata al Bayern a causa del rigore sbagliato contro il Mainz (la partita è poi finita 2-2): «È proprio vero. Il titolo mancato mi fa piùdiin quel momento. Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo. Ma avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo influenzare tutto da soli. In tal caso devi accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate». E ancora: «Le occasioni perse ti divorano. Pensi a cosa avresti potuto fare meglio. Ma ho anche imparato, soprattutto durante la malattia, a non lasciarmi sopraffare dalle cose negative». Sul rigore sbagliato a maggio, la ...

“E’ proprio vero, il titolo di Bundesliga mancato in quel modo mi ha fatto male più della diagnosi di cancro in quel momento”. Lo ha detto, ...

Un momento che, Sebastien, non è ancora riuscito a metabolizzare dichiarando: "Perdere laè stato più doloroso che apprendere la diagnosi del cancro. In quel caso, accetti la ...Le parole di Sebastian, attaccante del Borussia Dortmund sullapersa la scorsa stagione: "Peggio del cancro" Sebastian, in un'intervista al De Telegraaf ha parlato della scorsapersa dal ...

Haller ricorda la Bundesliga sfumata: "Aver perso in quel modo mi ha fatto più male che il cancro" - Sportmediaset Sport Mediaset

Haller shock: "Perdere la Bundesliga più doloroso della diagnosi del ... Goal Italia

Die Erinnerung an die verpasste Meisterschaft mit Borussia Dortmund BVB ist für Sebastien Haller schmerzvoller als die Krebs-Diagnose 2022.Für BVB-Angreifer Sébastien Haller war die verpasste Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga schlimmer als seine Krebsdiagnose. Es ist wirklich so: Der verpasste Titel bereitet mir mehr Schmerzen, als ...