Ha un problema con l' alcol? | vergogna-Cattelan contro Belen | Sabrina Ferilli lo inchioda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alessandrosi è vendicato diRodriguez. Un gesto che a detta di molti,compresa, si sarebbe potuto evitare. Tutto ha avuto inizio quando la showgirl argentina all'ultimo ha disertato la prima puntata di Stasera c'è. A spiegare le motivazioni lo stesso conduttore di Rai 2: "Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi! No, non c'è è andata via. In realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero", sono state le sue parole durante la puntata di martedì 26 settembre. E a stretto giro è arrivata la frecciata: "Abbiamo invitato, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l'ora di venire così faremo tante cose divertenti'. Tutto ...