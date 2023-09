Ha saputo che c' era lei e ha reagito così | la rivelazione su Totti e Ilary Blasi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Quella traè un'odissea che è ancora molto lontana dal trovare il suo epilogo. L'ultimo episodio balzato agli onori delle cronache è il “rendez-vous” amaro tra ex-marito, nuova compagna ed ex-moglie allo stadio Tre Fontane, per vedere l'esordio del figlio Cristian con la maglia del Frosinone Primavera. A svelare a TAG24 le reazioni di entrambi, in occasione dell'opening party de “Il Tartarughino”, storico locale della Capitale, è Alex Nuccetelli, uno dei migliori amici dell'ex-capitano della Roma: “Penso che sia un fatto abbastanza normale, i ragazzi erano allo stadio e hanno visualizzato che allo stadio c'era la mamma”. Che lafosse lì per far dispetto a? Nuccetelli smentisce: “No assolutamente. Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio con il Frosinone. ...

... e ben 69 ne fanno parte, dando nuovo vigore alle norme internazionali di disarmo umanitario dopoil Trattato di Non Proliferazione non harealizzare anche i propri obiettivi di disarmo. ...... consegue piuttosto dalle caratteristiche della matrice culturalela società hacostruire nel corso del tempo. La ragione è semplice: non sono gli incentivi (o le risorse) di per s a ...

Biden e Trump corteggiano i lavoratori del settore automobilistico Internazionale

Bucchioni rivela: "Ho saputo che dall'arrivo di Nzola e Beltran ... Labaro Viola

Già il Pd (non solo quello monzese) aveva bocciato la scelta romana di appoggiare, per le suppletive del 22 e 23 ottobre, Marco Cappato. Una scelta fortemente criticata a Monza – non solo in casa dem ..."I migliori auguri di buon compleanno a lui da parte di tutta la grande famiglia rossoblù". Con questo tweet molto sobrio da parte della società, Joey Saputo è stato festeggiato nella giornata di ieri ...