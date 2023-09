Grande Fratello 2023 | anticipazioni 28 settembre | la casa divisa in due

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilprosegue con la sesta puntata, in onda giovedì 28in prima serata su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento, il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare dal reality, ha fatto il suo debutto lunedì 11. Ilè ormai entrato nel vivo del gioco. Sono esplose le prime antipatie tra gli inquilini del loft di Cinecittà, alla guida dei quale si trova, per il quinto anno consecutivo, Alfonso Signori. Al suo fianco, il conduttore e giornalista ha una squadra in studio completamente rinnovata, composta da Cesara Buonamici, in qualità di unica opinionista e Rebecca Staffelli, come nuova inviata social. Cosa accadrà nella puntata del 28del “...