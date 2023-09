Granchio Blu Righini | Accolta nostra richiesta su pesca a strascico

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) «I provvedimenti sull’emergenzablu annunciati dal ministro Lollobrigida vanno nella giusta direzione. In particolare, come Regione Lazio, avevamo proposto e auspicavamo un intervento del Governo presso l’unione Europea finalizzato all’autorizzazione dellaentro le tre miglia». «Non posso quindi che ringraziare il Masaf per aver fatto propria lae per aver aumentato i fondi a disposizione delle imprese del settore raccogliendo così Il grido d’allarme che ci arriva ogni giorno daitori che, nel nostro territorio temono in particolare il rischio sopravvivenza di tante nostre eccellenze marine a partire dalla tellina». Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alle Politiche agricole, alla Caccia e alladella Regione ...